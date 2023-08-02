Над Киевом силы ПВО сбили более 10 ударных БПЛА: есть повреждения

Ночью 2 августа российская террористическая армия атаковала столицу Украины ударными дронами-камикадзе Shahed. Все вражеские дроны над Киевом были уничтожены силами противовоздушной обороны.

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В результате падения обломков в нескольких районах зафиксированы повреждения. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По предварительной информации, во время очередной массированной атаки врага ударными БПЛА группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям.

Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Всего россияне запустили по Киеву более 10 "Шахедов".

Обломки дронов упали в нескольких районах столицы. В Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, в ночь с 1 на 2 августа российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Они были замечены в ряде регионов, в Киевской и Одесской областях по вражеским БПЛА работали силы ПВО.

Ранее сообщалось, что войска России посреди дня 1 августа обстреляли гражданскую инфраструктуру украинского Херсона. Под удар попало медицинское учреждение, где в результате действий военных преступников погиб врач.

Как соощал OBOZREVATEL, в ночь на 1 августа российские оккупационные войска атаковали Харьков дронами-камикадзе Shahed. В городе раздалась серия взрывов, после которых начался пожар. Один из вражеских БПЛА частично разрушил общежитие, ранения получил 63-летний мужчина.

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