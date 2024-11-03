На железнодорожном вокзале Киева установили минискульптуру 'Возвращение домой'

На Центральном железнодорожном вокзале Киева была установлена бронзовая минискульптура "Возвращение домой", которая стала частью проекта Юлии Бевзенко "Ищи!". Об этом сообщили на официальном сайте проекта.

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"Когда-то главным торжественным въездом в город были Золотые ворота. Теперь на себя эту роль перебрали "Железные ворота" железнодорожного вокзала", - говорит Юлия Бевзенко.

Скульптурка изображает два поезда, прибывающих на первую платформу вокзала. Один из них прибывает с военными из города Краматорск, а другой – из-за границы.

Таким образом, вокзал становится своего рода символом украинцев, направляющихся домой или возвращающихся из театра боевых действий.

Персонажи, которые изобразили на скульптурке, имеют реальные прототипы: военный со своей женой, приехавшей в Краматорский поездом, чтобы узнать вместе с мужем пол их будущего ребенка, потерявший игрушку мальчик (потом ее вернули работники железной дороги), семья из Мариуполя.

"Однако эта скульптура посвящена не только им, а миллионам подобных историй. С момента открытия она будет напоминанием о важности возвращения домой", – добавили в компании.

Партнерами проекта стали Visa и Укрзализныця. Согласно задумке, минискульптура должна стать напоминанием о важности возвращения граждан Украины домой.

Скульптура является 46-й в рамках проекта "Ищи" Юлии Бевзенко. Проект через бронзовые минискульптуры рассказывает историю Киева от основания к настоящему.