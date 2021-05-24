На столичном ВДНХ начинают 'Большую стройку' уникального урбан-парка

На ВДНХ в пятницу, 28 мая, начинаются подготовительные работы по обустройству территории урбан-парка – масштабного пространства, который будет предназначен для занятий спортом, в частности уличными культурами, и проведения мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ВНДГ. Проект станет частью спортивного кластера, который реализуется при поддержке Офиса президента в рамках президентских программ Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Здоровая Украина", а также при поддержке Министерства развития общин и территорий.

На территории урбан-парка построят бетонный скейтпарк, площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и ​​паркура, клаймбинг, дорожки для бега, детские урбан-локации и столы для тенниса. Все они будут бесплатными для посещения.

Кроме тренировок, в урбан-парке планируют регулярно проводить батлы и джемы уличных культур, реализовывать спортивные проекты и медийные мероприятия, которые помогут создать в спортивном кластере ВДНХ уникальную живую атмосферу.

Важной частью пространства станет и StreetCultureHub, который объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины вместе с известными атлетами, артистами и различными командами.

"Украина занимает последнее место в Европе в глобальном индексе процветания от института Legatum. Причина, в частности, в неразвитой культуре массового спорта и нехватке качественной спортивной инфраструктуры. Именно поэтому в Концепции развития ВДНХ на 40 лет зафиксировано важное направление - создание возможностей для спорта и активного отдыха... Круто, что государство, в частности Президент, поддерживает такие важные проекты. Тем более что основы молодежной политики теперь закреплены на законодательном уровне", – заявил Евгений Мушкин, генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

Создание для украинцев широких возможностей для занятий спортом предусмотрено в национальной программе "Здоровая Украина", инициированной Президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, создание масштабных спортивных объектов уже второй год происходит по всей Украине и в рамках президентской программы развития инфраструктуры "Большая стройка".

Разработкой будущего урбан-парка занимается компания по трансформации городских пространств BigCityLab вместе с соавтором концепции развития ВДНХ - литовским урбанистом ТадасомЙонаускисом.

Концепцию урбан-парка разрабатывает команда StreetCulture под руководством Егора Матюхина и архитекторы уличных культур из UrbanReform - Александра Нарыжная и Анастасия Палий. Вместе они уже создали три урбан-парка и много архитектурных концепций уличных культур в Харькове.

Общая концепция спортивного кластера формируется с учетом данных по исследованию массового спорта в Киеве, проведенного BigCityLab в 2018 году, и двух опросов, которые компания осуществила весной этого года вместе с U-Sport.

Финальную концепцию спортивного кластера ВДНХ представят в июне этого года. Сейчас все общественные активисты и тот, кто желает в будущем заниматься спортом на ВДНХ, могут ознакомиться с мастер-планом урбан-парка и оставить команде разработчиков свои отзывы и пожелания, заполнив анкету.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках президентской программы в этом году, среди прочего, будет построено или восстановлено 80 стадионов и 29 бассейнов по всей Украине.