На 'Спивочем' в Киеве стартует выставка хризантем 'Зодиаки'

12 сентября в столичном парке "Спивоче" откроется тематическая выставка цветочных инсталляций из хризантем. Нынешняя тема – "Знаки Зодиака".

По информации организаторов, на локации высажены десятки тысяч цветов, а всего будет представлено более 12 масштабных инсталляций, посвященных астрологическим знакам. Посетители смогут найти свой знак зодиака и сделать фото возле ярких композиций – Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб.

Над проектом работала команда дизайнеров, скульпторов и креативных художников. Инсталляции станут частью большой стилизованной локации с фотозонами, интерактивными качелями и зонами отдыха для взрослых и детей. Гостям также подготовили астропрогноз для каждого знака зодиака.

Приобрести билеты можно на официальном сайте или на кассе парка "Спивоче".

Подробности – в Instagram и Facebook мероприятия.

Вход для представителей УБД и лиц с инвалидностью I–II группы – бесплатный. Есть скидки на групповые посещения.

Когда: с 12 сентября по 26 октября

Адрес: ул Лаврская, 31

Часы работы: 10:00-20:00

Стоимость билетов: взрослый – 300 грн; детский – 200 грн.