На Софиевской Борщаговке в день атаки РФ и гибели людей состоялся громкий концерт YakTak: как отреагировали в КОВА

Концерт украинского певца Ярослава Карпука, более известного как YAKTAK, который проходил на Софиевской Борщаговке в Киеве 28 августа – то есть, в день атаки российских захватчиков по городу – был прерван и прекращен. По сообщению Киевской областной военной администрации, "люди разошлись".

Как выяснилось, мероприятие не имело соответствующего согласования с военными властями города. Глава КОВА Николай Калашник сообщил, что он обратился в полицию для соответствующего реагирования на концерт.

"Есть решение правительства о порядке проведения массовых мероприятий – все мероприятия могут происходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности. Мероприятие, которое сегодня организовали в Софиевской Борщаговке, не имело такого согласования. Поэтому, сразу обратился в полицию для соответствующего реагирования. Сейчас это действо остановлено, люди разошлись", – отметил Николай Калашник.

Отвечать, по словам чиновника, будут "организаторы мероприятия и глава Борщаговского поселкового совета".

Возмущенный глава КОВА подчеркнул, что "когда украинцы склоняют головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы".

Что предшествовало

Ярослав Карпук ранее анонсировал свой концерт в пригороде Киева на 29 августа. Но напомним, что эта дата в столице была объявлена Днем траура по погибшим в результате массированного российского обстрела в ночь на 28 августа.

В сети YAKTAK сообщил, что концерт перенесен ... именно на 28 августа – то есть, в день, когда в столице продолжаются поисково-спасательные работы, а количество погибших из-за очередного военного преступления оккупантов, к сожалению, растет.

Как реагируют украинцы

Люди, которые все равно пришли на концерт YAKTAK, утверждают, что мероприятие "было благотворительным, со свободным входом". Сам певец сообщил, что якобы "все собранные средства идут на помощь военному госпиталю".

Как же собирали деньги на мероприятии "со свободным входом", не рассказали ни посетители концерта, ни исполнитель. Сейчас он убрал из сети сообщение о переносе концерта на 28 августа, очевидно, из-за шквала негативных комментариев.

Однако свое возмущение люди выражают и в комментариях к другим сообщениям Ярослава Карпука. Они называют его концерт "танцами на костях" после российского массированного обстрела. А оправдание, что мероприятие было благотворительным – не воспринимают.

Если бы действительно было желание как-то помочь столичным врачам, и сделать это в такой день, достаточно было бы просто объявить в сети соответствующий сбор, отмечают киевляне.

Что известно об обстреле столицы

Ночью Россия атаковала Киев ударными БПЛА, баллистикой и "Кинжалами". В Дарницком районе разрушена пятиэтажка, под завалами ищут людей.

По состоянию на сейчас известно о 22 погибших людях, среди них – четверо детей. Еще 48 человек пострадали.

В столице также повреждено здание, где расположена миссия Евросоюза. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что это является прямым нарушением Венской конвенции, и призвал мировое сообщество отреагировать.

К месту попадания в дом в Дарницком районе прибыли иностранные дипломаты, чтобы увидеть последствия террористической атаки.

29 августа в Киеве объявлен днем траура по жертвам российского обстрела.

