На пригородном сообщении Киева по программе Зеленского 'Большая стройка' тестируют швейцарские поезда

В Киеве в рамках проекту City Express по развитию пригородного железнодорожного сообщения, которое является составной частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", "Укрзалізниця" начала тестирование швейцарского поезда Stadler FLIRT.

Аналогичные поезда планируется использовать также в Днепре и Харькове, сообщается на сайте "Укрзалізниці". На пригородные маршруты в Киеве поезда Stadler должны выйти уже к концу следующего года.

К концу сентября этого года на закупку поездов уже будет объявлен тендер, главным условием которого будет локализация производства на территории Украины.

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"City Express – это один из главных железнодорожных проектов в рамках программы президента "Большая стройка". Наша задача – разгрузить въезды в столицу и сократить время поездок к рабочим местам жителей из городов-сателлитов столицы", – сказал и.о. главы правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин.

Всего Kyiv City Express будет обслуживать 6 направлений: Вышгородское, Богуславское (Триполье, Кагарлык, Мироновка), Нежинское (Бровары, Бобровица, Носовка), Яготинське (Борисполь, Березань), Узинского (Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь) и Клавдиевское (Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево).

Электропоезд Stadler FLIRT имеет 262 места 1-го и 2-го классов, развивает скорость до 160 км / ч и полностью приспособлен для маломобильных групп населения и людей с инвалидностью.

Напомним, ранее о начале реализации программы City Express президент Владимир Зеленский сообщил на форуме "Украина 30".