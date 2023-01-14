На одном из объектов критической инфраструктуры возгорание: стали известны подробности взрывов в Киеве

Утром 14 января на одном из объектов критической инфраструктуры в Киевской области произошло возгорание. На месте работают соответствующие службы.

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, около 6 утра были слышны звуки взрывы. Кулеба отметил, что на одном из объектов критической инфраструктуры произшло возгорание.

"Киевская область. Около 6 утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание. На месте работают соответствующие службы. Предварительно, без пострадавших", – написал глава ОВА.

Напомним, утром 14 января жителей Киева и области насторожили громкие звуки взрывов, когда в регионе не была объявлена воздушная тревога. На этом фоне пророссийские ресурсы начали нагнетать обстановку, напоминая об угрозе наступления врага из Беларуси, однако в ВСУ украинцев предостерегли не поддаваться панике.

Ранее в ВСУ заявили, что на сегодняшний день вероятность наступления армии РФ со стороны Беларуси невелика. Обстановка на украинско-белорусской границе стабильная.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия систематически отправляет в Беларусь военную технику и личный состав ВС РФ. 8 января поезд с техникой и личным составом вооруженных сил Российской Федерации прибыл в 13:00 на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские.