На Оболони вскоре откроют мост-копию знаменитого литовского моста короля Миндаугаса, – Кличко

В Киеве в парке на улице Приречной на Оболони уже совсем скоро состоится открытие нового моста. Проект воплощается в партнерстве столиц Украины и Литвы. Сооружение является своеобразной копией знаменитого моста короля Миндаугаса в Вильнюсе.

Об этом сообщил в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что проект воплощается в партнерстве столиц Украины и Литвы.

"Пешеходный мост возводим через заводь по мотивам моста короля Миндаугаса в Вильнюсе. Идея его создания возникла как символ многолетнего партнерства между Киевом и Вильнюсом и знак поддержки Украины во время войны. Объект станет частью обновления юго-западной части парка на улице Приречной. При подготовке концепции изменений провели три этапа открытых общественных консультаций с жителями", – рассказал городской голова столицы.

Идея создания такого "моста дружбы" возникла как символ поддержки украинской столицы во время войны "Проект имеет важную социальную составляющую. Создание еще одного комфортного пространства для прогулок и отдыха киевлян. Во время войны такие места имеют особое значение — помогают людям восстанавливаться эмоционально и поддерживать психологическую устойчивость", – отметил Кличко.