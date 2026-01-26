На Левом берегу Киева нашли не детонированную боевую часть ударного российского дрона 'Герань-2'. Фото и видео

В Дарницком районе Киева нашли не детонированную боевую часть ударного беспилотника "Герань-2". Взрывотехники перевели боеприпас в безопасное состояние и изъяли для дальнейшего уничтожения.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве. Отмечается, что опасная находка была следствием одного из последних комбинированных обстрелов столицы.

Где обнаружили опасный предмет

Нездетонированную боевую часть вражеского дрона обнаружили среди обломков БПЛА на территории недостроя вблизи жилого комплекса в Дарницком районе. Это Левобережная часть Киева, где во время атак часто фиксируют падение обломков российских беспилотников.

Предварительно, этот БПЛА атаковал столицу во время последнего массированного обстрела столицы в ночь на 24 января. Тогда обломки вражеских дронов попали в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Голосеевском и Соломенском районах.

Что сделали с опасным предметом

После сообщения о подозрительном предмете на место сразу прибыла взрывотехническая служба Национальной полиции. Специалисты установили, что обнаруженный объект – это боевая часть российского ударного беспилотника типа "Герань-2", которая не сдетонировала.

Правоохранители провели стандартные процедуры для перевода боеприпаса в безопасное состояние. После этого недетонированную боевую часть изъяли для дальнейшего контролируемого уничтожения на специальных полигонах.

Правоохранители предупреждают, что столица находится под прицельным ударом врага и взрывоопасные находки могут оказаться в любых местах. В случае обнаружения подозрительных предметов немедленно сообщайте по номеру 101, 102 или 112.

