На Киевщине в поле нашли боевую часть российской крылатой ракеты Х-101. Фото и видео

В Киевской области в поле обнаружили боевую часть крылатой ракеты Х-101, которой россияне атаковали Украину во время одного из массированных обстрелов. Ее изъяли и обезвредили саперы.

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Об этом сообщили на странице Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в Facebook. Там показали, как специалисты проводили операцию по изъятию части вражеской крылатой ракеты.

С места, где был обнаружен фрагмент ракеты, его безопасно транспортировали на специальный полигон и уничтожили путем контролируемого подрыва.

В ГСЧС обратились к украинцам с важным напоминанием: в случае обнаружения обломков ракет, снарядов или других подозрительных предметов – не подходите к ним, не прикасайтесь и немедленно сообщайте в соответствующие службы.

"Даже на первый взгляд "безобидный" обломок может представлять смертельную угрозу", – отметили там.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области в лесу обнаружили мину к самоходной артиллерийской установке 2С9 "Нона-С". Взрывоопасную находку изъяли саперы для дальнейшего уничтожения.

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