На Киевщине мошенницы за 240 тыс. гривен 'сняли порчу' с пожилых супругов. Фото

Супруги-пенсионеры из Рокитного в Киевской области отдали мошенницам 240 тысяч гривен. Аферистки выманили деньги у своих жертв, убедив их, что кто-то на них "наложил порчу".

Как сообщил Андрей Небитов, начальник областного управления Нацполиции в Киевской области, мошенницами оказались две женщины ромской национальности. Они выдавали себя за целительниц, готовых за вознаграждение избавить от болезней и неудач (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Две женщины 50 лет и 41 года рассказали пенсионерам, что в их семью в скором времени придет смерть, а именно погибнет кто-то родной. Когда жертвы были напуганы, они предложили "оградить их от злого рока" и предложили сделать ритуал "на очищение". При этом мошенницы сказали, что для удачного завершения "таинства" им нужны деньги.

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В результате манипуляций, аферистки выманили у пожилых людей все их сбережения.

О том, что случилось, их жертвы сообщили полицейским через два часа, когда "опомнились".

Полицейские оперативно задержали мошенниц и вернули средства их жертвам.

Правоохранители обратились к украинцам и попросили быть более внимательными и не доверять себя и свое имущество незнакомцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине мошенница оформляла онлайн-кредиты на украинцев. Мошенница обманула около 40 граждан на более 300 тыс. грн.