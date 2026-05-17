Мощная непогода надвигается на Киев и область: о какой опасности предупредили синоптики

В Киевской области и Киеве в ближайшие часы ожидаются грозы и дожди. Непогода будет держаться до конца ночи 18 мая. Синоптики предупредили о І уровне опасности – желтый.

Украинский гидрометеорологический центр опубликовал предупреждение в Facebook. Там отметили, что погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

По прогнозу синоптиков, в ночь на 18 мая в отдельных районах Киевщины возможны значительные осадки. Кое-где прогнозируют грозы. В Киеве ожидается кратковременный дождь.

Ветер будет северо-западный, 5–10 м/с. И хотя температура останется достаточно комфортной, погода, похоже, будет переменчивой почти все сутки.

Температура воздуха

В Киевской области ночью прогнозируют 9–14 градусов тепла, днем – 18-23°. В столице температура ночью составит 12–14°, днем – 19–21°.

Синоптики также напомнили, что во время грозы стоит быть осторожными на дорогах и не оставлять автомобили под деревьями. Особенно ночью, когда видимость хуже, а дождь может начаться внезапно.

