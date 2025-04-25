На Киев движется ненастье: синоптики предупредили об опасности и дали советы
В конце пятницы, 25 апреля, в Киеве ухудшится погода. Синоптики предупредили о штурмовых порывах ветра. В связи с этим жителям столицы посоветовали соблюдать определенные правила.
О непогоде сообщил Укргидрометцентр. В столице объявили первый уровень опасности (желтый).
По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы Киев покроет сильный ветер. Порывы будут достигать 15-20 м/с. Ветреная погода продержится до конца суток.
В Киевской городской государственной администрации призвали жителей столицы во время сильного ветра соблюдать несколько правил:
– плотно закрывать окна;
– убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
– держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
– не парковать рядом с ними автотранспорт.
Также в КГГА напомнили, куда следует обращаться в случае ЧП.
Если упало дерево или сломанные ветки, нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.
Если падение деревьев и ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.
О неисправностях светофоров или дорожных знаков следует сообщить по номеру: 0503873542 (телефон ЦОДР).
Как сообщал OBOZ.UA, 26-30 апреля погода в Киевской области и в столице огорчит еще одной волной апрельского похолодания. Однако оно не будет столь длительным, как в предыдущий раз.
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