На АЗС 'СВОЇ' в Киеве будут раздавать подарки и соберут деньги для защитников Украины: как принять участие

В Киеве на автозаправочной станции "СВОЇ" состоятся два благотворительных дня, когда клиентам будут дарить подарок, а всю сумму с каждого десятого чека перечислять на помощь военным.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы АСЗ.

"Первых 1000 клиентов ждут гарантированные подарки, а именно: от 5л до 100л горючего, омыватели, освежители воздуха, мороженое, лимонад и, конечно, хорошее настроение", – говорится в сообщении.

Кроме того, вся сумма чека каждого десятого клиента будет перечислена на медицинскую помощь военным (протезирование, реабилитация и т.п.), которое будет осуществляться глобальной инициативой UNITED24.

Такая акция продлится два дня:

В пятницу, 21 июля с 16:00 до 20:00 часов

В субботу, 22 июля, с 8:00 до 12:00 часов

Место проведения акции столичная АЗС "СВОИ", которая находится по адресу ул. Богатырская, 2д.

В компании гарантируют качественное горючее для авто, а также обещают код на скидку.