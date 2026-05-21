'Мы гордимся своей культурой и традициями': Кличко поздравил украинцев с Днем вышиванки

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем вышиванки.

Фото в праздничном наряде глава столицы опубликовал в своем Telegram.

"Поздравляю всех с Днем вышиванки! Киев сегодня такой красивый – улыбающимися людьми в вышиванках", – поздравил Кличко.

Он добавил, что такой праздник в очередной раз показывает, что украинцы гордятся своей культурой и традициями.

"Мы верим в Украину – непокоренную и лучшую! Вместе мы все преодолеем! Слава Украине и ее героям, которые сегодня сражаются за наше государство, за нашу свободу и идентичность", – отметил Кличко.