Под Киевом 5-летняя девочка застряла в альтанке: ее освобождали с помощью специнструмента. Фото

В городе Ирпень в Киевской области 5-летняя девочка застряла в беседке. Инцидент произошел 17 июня.

Об этом сообщило сообщество "Буча Лучший Город" на своей странице в Facebook. Там отметили, что ребенок просунул голову между колоннами беседки, но самостоятельно выдвинуть ее не смогла (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Девочка просунула голову между колоннами металлической беседки, однако высунуть ее самостоятельно не смогла. Вызвали на помощь Муниципальную варту и профессиональных спасателей. Ее освободили с помощью специального орудия", – говорится в сообщении.

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Напомним, 4 июня на проспекте Правды, 10 в Подольском районе, на одном из спортивных площадок мальчик попал в ловушку. Его ногу зажало в металлическом ограждении. К счастью, ребенка удалось спасти.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в общеобразовательной школе №9 в Оболонском районе 13 мая произошло пожар. Выяснилось, что поджог устроили несколько учеников.