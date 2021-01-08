Дворец бывшего нардепа Кацубы выставили на продажу за $16 млн. Фото и видео

Юрий Сергиенко Деньги 21:23, 8.01.2021

В интернете появилось объявление о продаже дворца бывшего народного депутата и экс-заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Кацубы.

За дом площадью 3 тысячи квадратных метров, который расположен под Киевом, просят 16 миллионов долларов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

За дом просят 16 млн долларов.

Оформленный в стиле псевдобарокко трехэтажный дворец построен на участке в 1,4 га. Он состоит из 10 комнат.

Описание дома Кацубы.

В объявлении указано, что дом был построен в 2017 году. Однако в 2014 году журналисты проекта "Схемы" проводили расследование в отношении этого здания, они отмечали, что уже тогда строительство было завершено. Согласно полученным данным, участок тогда был оформлен на Наталью Кацубу – мать Сергея Кацубы.

Как выглядит дом Сергея Кацубы.

Тогда Кацуба отказывался комментировать журналистам, как ему удалось заработать на такой дом.

Дом расположен на берегу реки.
Дворец оформлен в стиле псевдобарокко.
Дом Кацубы с воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский олигарх Валерий Коган выставил на продажу за $258 млн свой дворец, расположенный на средиземноморском побережье Израиля в Кейсарии.

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Кияни Деньги

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