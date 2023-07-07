Местное самоуправление должно провести изменения, которые позволят Украине стать членом ЕС и НАТО, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко открыл в столичной мэрии конференцию "Местное самоуправление – основа европейской интеграции и восстановления Украины". Он отметил, что сегодня украинцы борются с агрессором за независимость и свободу своего государства.

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По словам главы Ассоциации городов Украины, Вооруженные силы героически сражаются на передовой, а представители местного самоуправления обеспечивают жизнь людей в городах, городках и поселках нашей страны.

"Мы должны провести на законодательном уровне те изменения, которые позволят в будущем Украине стать членом ЕС и НАТО и обеспечить всем жителям достойные условия жизни и работы. Готовить эти изменения необходимо сейчас. Местные громады должны иметь достаточные ресурсы и полномочия по безопасности своих территорий и жителей. Мы должны построить такую систему государственного управления, за создание которой сегодня воюют наши защитники", – подчеркнул глава АГУ.

Он подчеркнул, что это должны быть правила и принципы демократии: справедливые независимые суды, простое регулирование экономики, прозрачное налогообложение, четкое распределение полномочий и ответственности, сильное местное самоуправление, как в развитых демократических странах. Именно о таких изменениях говорится в Резолюции Европейского Парламента, принятой 15 июня 2023 года.

"Условием успешного восстановления и интеграции Украины в европейское сообщество Европарламент назвал реформу по децентрализации и развитие местного самоуправления как в демократических странах. Более того, европарламентарии призвали украинское правительство к укреплению местного самоуправления. И использовать успех реформы по децентрализации в процессах восстановления Украины. А также обратили внимание на дальнейшее сотрудничество Ассоциации городов Украины и Европейского альянса городов и регионов для восстановления Украины. И мы развиваем наше сотрудничество с европейскими коллегами. Ведь именно органы местного самоуправления обеспечивают демократическое управление, прозрачность и открытость процессов принятия решений", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что позиция местного самоуправления объединена и наработана Ассоциацией городов Украины с учетом европейского опыта и демократических принципов. Эту позицию поддерживают международные партнеры. И она должна стать основой для продолжения реформы децентрализации и имплементации европейского законодательства в Украине, если наше государство стремится в ЕС и НАТО.

Виталий Кличко поблагодарил всех международных партнеров, громады Европы за поддержку Украины на евроатлантическом пути.

Участие в конференции "Местное самоуправление – основа европейской интеграции и восстановления Украины" принимают городские, поселковые и сельские головы; депутаты местных советов Украины и стран–членов ЕС; депутаты Европарламента; представители Верховной Рады Украины; правительства и офиса президента; представители интернациональных организаций и дипломатического корпуса.