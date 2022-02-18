Мэры разных городов мира и институции ЕС выразили свою поддержку Киеву и Украине, – Кличко

В это драматическое для нашего государства время, когда его территориальная целостность находится под угрозой, многие страны выражают свою поддержку независимости Украины. В Киевский городской совет поступают письма от мэров разных европейских городов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что слова солидарности с народом Украины выразили также институции ЕС.

В частности, мэр польского Кракова Яцек Майхровский направил Виталию Кличко письмо со словами солидарности и дружбы.

Сегодня, когда территориальная целостность Украины находится под угрозой, позвольте мне заверить вас в нашей глубокой дружбе и готовности поддержать украинский народ, – отметил Майхровский. – Украина является для нас европейским государством, независимым политическим субъектом и одним из наших – поляков и краковян – важнейших стратегических партнеров. Мы гордимся достижениями Украины на пути европейской интеграции и нашим многолетним сотрудничеством, которое является лучшим доказательством общения на основе взаимного понимания и уважения", – говорится в письме.

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Мэр Кракова также высоко оценил сотрудничество между обоими побратимами.

По инициативе мэра Варшавы Рафала Тшасковски, который на днях посетил Киев, 17 февраля в польской столице прошел марш солидарности с Украиной. 20 февраля такой марш планируется и в Кракове.

Свою поддержку независимости и территориальной целостности Украины выразили члены рабочей группы Европейского комитета регионов, с которыми уже несколько лет эффективно сотрудничают столичные власти и Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Виталий Кличко.

“Наращивание российского военного присутствия вдоль границ Украины вызывает нашу глубокую обеспокоенность. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, а также свободу и процветание Киева и всех украинских городов, ассоциацию которых вы возглавляете", - говорится в письме главы Рабочей группы Александры – к Виталию Кличко.

Она также отметила, что угроза военного вторжения – это угроза не только украинцам, но и европейской безопасности в целом и безопасности всех европейских граждан.

“Мы очень надеемся, что этот кризис будет разрешен дипломатическим путем. Все члены Рабочей группы готовы и дальше поддерживать украинские города в укреплении их устойчивости", – подчеркнула Александра Дулькевич.

Слова солидарности с народом Украины и жителями Киева прислал и мэр японского города Киото, который уже 50 лет является городом-побратимом Киева. “По нашему мнению, углубление контактов между людьми и городами способствует миру во всем мире, особенно сегодня, в этих сложных обстоятельствах. Поэтому мы стремимся поддерживать дружеские отношения с Киевом и последующие 50 лет. Мы искренне надеемся, что ситуация в Украине улучшится, и мир на вашей земле будет восстановлен как можно скорее", – отметили в письме мэр Киото Дайсаку Кадокава и глава Городской ассамблеи Киото Акихиде Танака.

Слова поддержки украинцам и надежды на мир в Украине в этот драматический момент для Украины поступают и от рядовых граждан других стран – Великобритании, США, Германии, Польши, Чехии и других.