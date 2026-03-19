'Мероприятия действуют стабильно': в Киевском ТЦК опровергли усиление мобилизации в столице

Киевский городской ТЦК опроверг информацию об усилении мобилизационных мероприятий в столице. В ведомстве отметили, что никаких новых решений в этой сфере не принимали, а сама мобилизация продолжается в обычном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП в комментарии "24 Каналу". В Центре отметили, что никаких изменений в законодательстве или нормативно-правовых актах не было.

В ТЦК объяснили, что мобилизационная работа в Киеве происходит так же как и раньше, ведь в стране идет война. В центре отметили, что эти меры не претерпели никакого дополнительного усиления или ослабления.

"Мобилизационные мероприятия действуют стабильно, у нас они не могут ни усиливаться, ни уменьшаться. В связи с тем, что в Украине идет война, они продолжаются, как и было раньше. Никаких изменений в законодательство, никаких изменений в нормативно-правовые акты по мобилизационным мероприятиям не было", – отметили в ТЦК.

Что предшествовало

В сети обнародовали информацию об усилении мобилизационных мероприятий в Киеве.

В частности, в публикациях утверждалось, что ТЦК в Киеве якобы начали перекрывать магистральные дороги, увеличили количество патрулей и активизировали проверки, усиливая облавы и мобилизационные мероприятия.

Но подобную информацию опровергли. В столичном ТЦК эти заявления назвали недостоверными и заверили, чтоникаких нововведений не вводили.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раду внесли законопроект, который запрещает применение физической силы к гражданам во время мобилизационных мероприятий и устанавливает четкие правила. Также документ предлагает привлекать к административной ответственности за отказ от повестки.

