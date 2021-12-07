Медики должны получать не разовые премии, а достойную ежемесячную зарплату – Марина Порошенко

"Европейская солидарность" настаивает, чтобы в бюджете Киева на следующий год была заложена возможность ежемесячно выплачивать медикам материальную помощь. Они заслуживают не просто единовременных доплат, а достойной оплаты труда.

Об этом заявила лидер "Европейской солидарности" в Киеве, глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Киевсовета Марина Порошенко.

В декабре медицинские работники столицы получат материальное поощрение: врачи – по 10 тыс. грн., средний медицинский персонал – по 8 тыс. грн., младший медперсонал – по 6 тыс. Соответствующее решение принял 7 декабря Киевский городской совет. Однако, по мнению Марины Порошенко, это не должно быть одноразовой акцией, и медики должны получать доплаты ежемесячно.

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"Решение о материальной помощи медицинским работникам не должно быть одноразовой акцией и относиться только к декабрю этого года. Оно должно быть введено на постоянной основе. Столичные медики должны получать такие доплаты ежемесячно в течение года. И мы настаиваем на том, чтобы в бюджете следующего года была заложена такова возможность", - подчеркнула Марина Порошенко.

Глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Киевсовета отмечает – сегодня центральную власть мало интересует благосостояние и обеспечение медицинского персонала. Поэтому органам местного самоуправления приходится самостоятельно решать вопросы достойной оплаты труда медработников.

"Считаем, что во времена пандемии, на фоне постоянных пустых обещаний центральной власти, сначала о выплате 300% так и не ставших реальностью ковидных надбавок, затем об увеличении заработных плат для медиков, которое может привести к сокращению большого количества медицинских работников, – единственный, кто может и должен защитить наших медицинских работников – это местные власти", - отметила Марина Порошенко.