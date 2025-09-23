'Мечтаю о том, чтобы Киев был долюбленным': как Юлия Бевзенко создает новую историю украинской столицы

Я – менеджер Киева, автор культурно-исторических проектов и проекта "Шукай!", инфлюенсер. Киев для меня – это дом, хотя я здесь не родилась. Киев – это мой лучший работодатель. Я рассказываю его истории через мини-скульптуры проекта "Шукай!" @shukay.kyiv, собственный блог, выступления и совместные инициативы с увлеченными идеей развития Киева брендами и меценатами.

Провожу экскурсии для амбассадоров Украины, а также влиятельных иностранцев, зарубежных дипломатов, медийщиков, погружая в прошлое и настоящее города.

По местам и маршрутам, которые я предложила, прошло более миллиона человек за 11 лет моей карьеры.

– Идея проекта – из Ужгорода? Или где-то еще в мире есть подобное?

– Вдохновила меня идея именно ужгородских мини-скульптур. В 2017 году я была там на индивидуальной экскурсии и увидела местные скульптуры. Это пример того, как маленький город может получить узнаваемость через такие "маленькие чудеса". Я подумала, что могу сделать что-то подобное в Киеве, мне пришло название "Шукай!" и первая скульптура – котлета по-киевски. Я выбрала нишу: одна история о Киеве – одна скульптура. И вот их уже 50.

В мире есть похожие инициативы: гномы во Вроцлаве, скульптуры в метрополитене Нью-Йорка, скульптуры в Будапеште – их делает, кстати, тот же ужгородский скульптор Михаил Колодко. Но так, чтобы такой городской проект управлялся одним человеком, был частным, чтобы скульптуры дарили городу меценаты – наверное, это уникально.

– В чем уникальность киевского?

– За семь лет проект "Шукай!" стал частью городской культуры. Бронзовые скульптуры стали ориентирами для киевлян и туристов: к ним ежегодно приходят десятки тысяч людей, по ним проводятся экскурсии, они появляются в книгах, тревел-видео, квестах и учебниках, а вопросы о "Шукай!" есть в тестах НМТ. Благодаря скульптурам миллионы людей прочитали истории о Киеве.

"Шукай!" имеет целую экосистему:

Дети, образование. Дети ищут скульптуры с учителями, защищают школьные проекты с нашими скульптурами.

Туризм. По этим скульптурам проводят экскурсии другие экскурсоводы – а значит, туристическая сфера работает.

Создание/генерации контента. Люди постоянно генерируют контент с нашими скульптурами, а следовательно, меценаты также всегда в центре внимания.

Медиа. О нас всегда с радостью пишут СМИ.

Местные. Это бесплатный досуг для киевлян: семей и друзей.

– Как я могу пойти на экскурсию сама? Расскажи схему "Шукай!".

– Очень просто: заходишь на сайт или в Instagram "Шукай", выбираешь мини-скульптуры, которые хочешь увидеть, – и отправляешься. Есть интерактивная карта со всеми объектами. Можно выбрать скульптуры, которые расположены максимально близко друг к другу: например, 4 скульптуры на Яр. Валу или 6 скульптур на Крещатике. За один день искать все 50 не советую. Когда-то одна пара решила найти за один день. Едва успели вернуться домой за десять минут до начала комендантского часа, а все так и не нашли.

Предлагаю растягивать удовольствие. Люди имеют устойчивое представление об исследовании города: экскурсия как можно длиннее, на целый день, чтобы узнать все и побольше за раз. Посетить десять музеев сразу, чтобы поставить галочку, что ты там был. К исследованию города предлагаю отнестись как к исследованию близкого человека – его познаешь годами.

– Кто выбирает тему, скульпторов, как происходит выбор?

В проект приходит меценат, который желает присоединиться. У меня всегда есть банк идей символов, потому что, во-первых, нерассказанных историй о Киеве еще много, и плюс я стараюсь работать на опережение. Далее мы выбираем направление, которому хотим посвятить скульптуру. Потом ищем инсайт, которому посвящаем скульптуру: прочитанным сообщениям (скульптура "Прочитано"), женской силе ("У Ольги под плащом меч"), культурной дипломатии (скульптура "Щедрик").

Я работаю с большим количеством людей, чтобы наши символы были актуальны, чтобы трогали сердец людей. Привлекаю коммуникаторов, пиарщиков, стратегов. Советуюсь с профессионалами той сферы, которой касается скульптура. Такой подход не раз спасал меня от ошибок: так, мы советовались с военными, какую форму должен иметь наш воин (скульптура "Герои"), какую бороду, обувь и тому подобное.

Я всегда в поиске художников, скульпторов, мест, где отливают скульптуры из бронзы, инженеров, которые делают наши скульптуры интерактивными (скульптуры либо светятся, либо звучат, либо греют). В проекте все семь лет работает одна команда, их имена указаны на табличках и сайте.

Выбрать символ, который актуален сейчас и был бы актуальным через годы, – это и есть та трудная работа, которую мы делаем.

– Как локация выбирается?

– В идеале локация должна быть связана с историей, которую рассказывает скульптура. Чтобы человек нашел скульптуру именно там, где есть символическая связь. Но, например, скульптуру вертолета Сикорского мы не смогли установить на его доме, потому что дом в упадке. Так же и скульптура, посвященная скорой помощи, – хотела установить на Рейтарской, 22, – дом в упадке. Поэтому мы устанавливаем такие скульптуры где-то рядом. Вообще, я выбрала такой подход: если я не могу договориться о нужной идеальной локации, лучше установлю скульптуру в другом месте, но установлю, а не опущу руки. От этого выиграют все: история будет рассказана, искатели будут искать, меценат реализует культурный проект. Киев выиграл.

– 10 твоих самых любимых мини-скульптур и почему.

– Герои. Потому что мы придумали разместить скульптуру низко, и чтобы ее разглядеть, нужно встать на одно колено. Прочитано – две галочки, которые светятся синим, фиолетовым и зеленым. Ведь целевая аудитория этой скульптуры – буквально все. Родные, которые ждут свои с фронта, мечтают только об этом статусе "прочитано".

Шахматы – два персонажа в легендарном парке Шевченко, которые играют в шахматы там, где играют в шахматы реальные люди в возрасте за 50. И мы спрятали пасхалочку в скульптуру – шахматный эндшпиль в партии.

Слоненок – фонтан "Слоник" возле Арки свободы украинского народа. Потому что он возвращает нас в детство.

Балкон – о главной проблеме Киева – захламленных балконах – мы рассказали весело и непринужденно.

Пальма – примета этой скульптуры – коснись меня и пробьешь потолок. Потому что настоящая пальма Ливистона уже достигла потолка в оранжерее киевского ботсада Фомина.

Каштан – главный символ города, очень красивая скульптура, и мы установили его на мэрии.

Ольга – скульптура рассказывает главный секрет памятника княгине Ольге – у нее в руках изначально должен был быть меч, но скульптор спрятал его под плащ.

Сахарная свекла – я обожаю историю о сахарных магнатах Терещенко, которые развивали Киев благодаря тому, что зарабатывали деньги на сахаре. КПИ был построен также ими, поэтому и наша скульптурка сахарной свеклы именно здесь.

Перепичка – владелец этого легендарного бизнеса – действующий военный и Герой Украины. Скульптура в проекте "Шукай!" – это первая публичная коммуникация бренда с 1986 года, и наша скульптура буквально горячая, как и легендарная сосиска в тесте.

– Что стоит за созданием скульптуры? Переговоры с меценатами: компаниями и частными лицами?

– Работа с архивами, исследования, разработка самих концептов – содержания скульптур, поиск инсайтов, проверка их на людях. Команда историков и экспертов, юристов, работа мастеров по созданию символов, изготовление пластилиновой, восковой, бронзовой скульптуры. Поиск локаций, работа с разрешительными документами, встречи и снова переговоры. Разработка коммуникационной стратегии для мецената, организация события-открытия, работа с медиа, производство мерча, создание фото- и видеоконтента, его распространение, работа с командами меценатов – маркетинг-юридическими отделами... Это месяцы работы. Открытие скульптуры – это только начало. Далее – работа по популяризации проекта, который продолжается бессрочно.

– Какие перспективы/планы у проекта?

– На 2026 год мы уже формируем пул меценатов и разрабатываем символы. Я по старой традиции раскрываю не планы, а факты, но скажу, что мы продолжим рассказывать истории Киева. Дай бог, все удастся.

51-ю скульптуру мы открываем в октябре 2025 года.

– Как стать знатоком города? Как познать его людям, которые здесь впервые?

– Попросить друзей показать город, как они его видят своими глазами. Идти на экскурсии, посещать лекции, читать книги о Киеве и искать наши скульптурки. И помнить, что исследование города не имеет "срока годности".

– О чем ты мечтаешь? О каких изменениях в Киеве?

– Мечтаю о том, чтобы лодочки снова ходили по Днепру, чтобы самолеты летали, а парочки и компании на улицах своими песнями и хохотом до рассвета мешали горожанам спать.

Мечтаю поехать в аэропорт Борисполь, встретить там гостей своих экскурсий и отвезти в отель. Мечтаю о завершении комендантского часа.

Мечтаю о том, что Киев был долюбленным.

Мечтаю о том, чтобы дети занимались в школе только офлайн, и только за партами, а не в укрытиях.

И о том, чтобы во все музеи из защищенных мест вернулись оригинальные экспонаты и все закрытые памятники Киева были натерты до блеска.

– Туризм – как его развивать, когда выйдем из этой фазы войны?

Должны быть программы для киевлян, чтобы они знали свой город. Экскурсии должны быть интересными. Для этого нужно готовить хороших лекторов и спикеров, то есть экскурсоводов, рассказывать интересные истории. Должны быть программы для иностранцев – детально продуманный иммерсивный опыт знакомства с Киевом. Люди приедут в Киев не только, чтобы увидеть Софию Киевскую, им нужно будет понять город и страну после войны. Начинать надо уже. Если говорить о том, что уже для этого делаю я, то я создала бесплатный маршрут "10 000 шагов почета и достоинства" для киевлян (https://bit.ly/10000_krokiv_shany) и "Kyiv not Kiev" – маршрут по Киеву для иностранцев.

– "Шукай!" – это...

– Это культурный кешбэк Киеву.

Это демонстрация культуры благодарности городу.

Это взаимная благодарность от тысяч киевлян.

Это сотни единиц контента.

Это смыслотворческий процесс для всей команды мецената.

Это долговечные органические охваты в положительной тональности (без скандалов и обложек в Playboy, только история, культура и Киев).

– Расскажи о 50-й скульптуре.

– 50-я скульптура посвящена людям-опорам, энергетикам. Скульптура представляет собой линии электропередачи, в которых угадываются три фигуры, а за ними дом, в котором светятся окна. Окна действительно светятся, скульптура интерактивная: если нажать на кнопку, окна здания за нашими энергетиками засветятся. Енергетики подарили Киеву свет в конце XIX века, и именно благодаря их труду наш город тогда сделал шаг из провинции в европейское будущее. В 1890 году заработала первая городская электростанция, которая дала свет Городскому театру, Крещатику и Владимирской горке. С этого момента Киев буквально засиял и начал новую жизнь.

Мне было важно, чтобы юбилейная скульптура была о фундаментальном. Энергетикам – тем, кто подарил свет Киеву когда-то и бережет его сегодня – посвящена бронзовая скульптурка. Станции и старого театра уже нет, но память о квартале, с которого началась эта трансформация города, жива. Именно там теперь установлена новая скульптура.

Автор скульптуры – Юрий Белявский, технический инженер – Богдан Рудкивский.