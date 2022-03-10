Марина Порошенко доставила польскую гуманитарную помощь в Киевский военный госпиталь

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Еще часть гуманитарного груза от польских организаций Fundacja Humanosh im. Sławy i Izka Wołosianskich и Warszawski Uniwersytet Medyczny сегодня получил Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь".

Об этом сообщила Марина Порошенко.

"За период с начала полномасштабного наступления российской армии на Украину здесь получили медицинскую помощь более 400 украинских защитников", отметила – Марина Порошенко.

"Мы передали военным медикам кровоостанавливающие, обезболивающие и противовирусные препараты, хирургические простыни, шовный и перевязочный материал, а также растворы, предназначенные для проведения разного рода УЗИ-исследований", – пишет Марина.

Видео дня

"Продолжаем сотрудничать с нашими партнерами из Европы, чтобы обеспечить военные и гражданские медицинские учреждения всем необходимым", – сообщила Марина Порошенко.

Вчера лекарственные препараты и медсредства от польских партнеров также были переданы в столичную больницу скорой помощи.