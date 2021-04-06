"Магия поможет дорогам": в Киеве появился оригинальный мурал. Фото

Василий Михальчук Кияни 09:40, 6.04.2021 Обновлено: 09:44, 6.04.2021

В Киеве на Оболони появился новый яркий мурал, посвященный украинским дорогам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил автор рисунке, украинский художник Александр Корбан.

"Мне кажется, наверное только маленькая магия может помочь нашим дорогам", – написал художник. На мурале изображена девочка, которая сидит в коробке и колдует с помощью магической палочки.

Оригинальное произведение уличного искусства расположено под путепроводом на пересечении улиц Богатырской и Луговой.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Киеве до конца 2021 завершится капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры, также будет обновлена улица Борщаговская с обустройством велополосы, а также реконструируют Андреевскую улицу на Подоле.

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