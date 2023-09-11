"Магический сад" в центре Киева: в столице откроется выставка цветов с парком со сказочными героями
22 сентября в столичном парке Спивоче стартует проект "Магический сад".
Это не просто выставка цветов в традиционном ее формате. Настоящий тематический парк со сказочными героями, масштабными цветочными инсталляциями и яркими фотозонами, где каждый посетитель сможет почувствовать себя частью истории.
Главные герои парка – добрые и злые персонажи легенды о мифических созданиях, оберегающих Землю. Голосом проекта стал народный артист Украины, украинский актер театра и кино Богдан Бенюк.
"В общей сложности, здесь представлено около 35 объемных 3d фигур, а также взорвано более 10 тысяч хризантем", – рассказывают организаторы.
По их словам, выставка позволит украинцам на время забыть о реальности, погрузиться в магический мир сказочных героев и наполниться положительной энергией.
"Нас вдохновляют украинцы, которые, несмотря ни на что, продолжают жить, творить, любить! Желающие положительных эмоций, чтобы поддержать свое моральное состояние".
Кроме масштабных цветочных композиций и фотозон в парке предусмотрены аниматоры для детей, костюмированный персонал, программа выходного дня и зоны отдыха для взрослых.
Купить билеты можно на официальном сайте или на кассе парка Спивоче.
За подробностями обращайтесь в Instagram или в Facebook мероприятия.
Важно: Вход для представителей ВСУ, чернобыльцев и инвалидов I-II категории бесплатный. Вход для пенсионеров бесплатный по понедельникам и вторникам.
Локация: парк Спивоче (ул. Лаврская, 31)
Когда: с 22 сентября
Вход: взрослый – 200 грн
детский –100 грн.