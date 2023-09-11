'Магический сад' в центре Киева: в столице откроется выставка цветов с парком со сказочными героями

22 сентября в столичном парке Спивоче стартует проект "Магический сад".

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Это не просто выставка цветов в традиционном ее формате. Настоящий тематический парк со сказочными героями, масштабными цветочными инсталляциями и яркими фотозонами, где каждый посетитель сможет почувствовать себя частью истории.

Главные герои парка – добрые и злые персонажи легенды о мифических созданиях, оберегающих Землю. Голосом проекта стал народный артист Украины, украинский актер театра и кино Богдан Бенюк.

"В общей сложности, здесь представлено около 35 объемных 3d фигур, а также взорвано более 10 тысяч хризантем", – рассказывают организаторы.

По их словам, выставка позволит украинцам на время забыть о реальности, погрузиться в магический мир сказочных героев и наполниться положительной энергией.

"Нас вдохновляют украинцы, которые, несмотря ни на что, продолжают жить, творить, любить! Желающие положительных эмоций, чтобы поддержать свое моральное состояние".

Кроме масштабных цветочных композиций и фотозон в парке предусмотрены аниматоры для детей, костюмированный персонал, программа выходного дня и зоны отдыха для взрослых.

Купить билеты можно на официальном сайте или на кассе парка Спивоче.

За подробностями обращайтесь в Instagram или в Facebook мероприятия.

Важно: Вход для представителей ВСУ, чернобыльцев и инвалидов I-II категории бесплатный. Вход для пенсионеров бесплатный по понедельникам и вторникам.

Локация: парк Спивоче (ул. Лаврская, 31)

Когда: с 22 сентября

Вход: взрослый – 200 грн

детский –100 грн.