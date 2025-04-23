Лучшие психологи Киева получили награды от Кличко в честь профессионального праздника

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии поздравил психологов социальной сферы города и учебных заведений с профессиональным праздником и вручил им Благодарности Киевского городского головы.

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"Психолог – особая профессия. Это человек, который помогает людям обрести душевное спокойствие и равновесие. И такая помощь очень важна в тех сложных условиях, в которых живут украинцы уже 4-й год – пока идет полномасштабная война. Весь мир восхищается выдержкой украинцев. Но только мы знаем, чего это стоит, – сказал мэр столицы. – Сегодня психологическая помощь – это миссия. И вы помогаете держаться тем, кто держит страну. Особенно – нашим Защитникам и Защитницам! Помогаете восстанавливаться, жить и бороться дальше", – подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что столица сегодня развивает и делает более доступным оказание психологической помощи.

"С сентября 2024 года в городском приложении Киев Цифровой доступна Карта ментального здоровья Киева. Это уникальный инструмент, позволяющий горожанам найти нужную психологическую поддержку. На сегодняшний день уже 563 заведения размещены на этой карте", – сообщил Виталий Кличко.

Он поблагодарил психологов за профессиональность и выдержку. За то, что они возвращают людям опору и веру в себя и в будущее.

50 наград от столицы получили психологи Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию, "Киев Милитари Хаба", Киевского центра стрессоустойчивости и Израильской коалиции травмы, Киевского городского центра социальных служб, психологи и руководитель Службы по делам детей и семьи, психологи Дарницкого детского дома.