Житель Киева пытался отправить в США старинную икону под видом "настенного декора". Фото

Житель Киева пытался переслать в США старинную икону конца XIX – начала XX века за границу. В отправных документах он указал святыню как "настенный декор".

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Культурную ценность изъяли.

"Таможенники обнаружили попытку незаконной пересылки в международной почтовой отправке старинной иконы "Господь Вседержитель" конца ХІХ-начала ХХ века. Икону с признаками старины нашли во время таможенного контроля отправления, направлявшейся из Украины в США. Отправитель из Киева задекларировал христианскую святыню как" декор", – рассказали в пресс-службе.

Как определили эксперты из Национального художественного музея Украины, икона имеет культурную и историческую ценность. Она типична для конца XIX – начала XX века образом в народно-ремесленном исполнении.

Поскольку киевлянин не предоставил необходимые документы для ее отправки, то икону изъяли, а на отправителя составили протокол о нарушении таможенных правил.

Как сообщал OBOZREVATEL, таможенники обнаружили в посылке Библию, напечатанную в 1819 году. Ее в виде простой книги пытались незаконно переслать из Одессы в Канаду.

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