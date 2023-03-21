Из Украины в Канаду пытались отправить Библию, опубликованную более 200 лет назад. Фото

Таможенники обнаружили в посылке Библию, напечатанную в 1819 году. Ее в виде простой книги пытались незаконно переслать из Одессы в Канаду.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Историко-культурную ценность изъяли.

"Киевские таможенники предотвратили незаконную пересылку без разрешительных документов из Украины в Канаду в международной почтовой отправке Библии, датированной ХІХ веком. Отправитель из Одессы задекларировал ее как обычную книгу. Как выяснилось, обнаруженная во время таможенного контроля большого формата Библия, напечатанная старославянской языком в санкт-петербурге в 1819 году и содержит 1204 страницы текста. Книга является российским стереотипным массовым изданием XIX века (уже не старопечатное издательство)", – рассказали в пресс-службе.

В таможне добавили, что согласно информации на первой странице Библии, она напечатана по повелению императора Александра I по благословению синода. В частности, речь идет и о том, что издание осуществлено с некоторыми исправлениями текста тщательнее и вернее от первопечатанной в 1663 году первой Библии, изданной в московском государстве. Основным источником ее стала Острожская Библия.

Согласно выводам экспертов, как и любая Библия, эта книга составляет историко-культурную ценность, а для ее вывоза за границу требуется специальное Свидетельство, выданное Минкультуры, которого не было. Она была изъята.

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