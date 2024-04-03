Жилье для внутренне перемещенных лиц: мэр Киева Кличко обратился к правительству и ВРУ с предложением законодательных инициатив

Мэр Киева Виталий Кличко предложил внести изменения в ряд законов и нормативно-правовых актов, которые касаются обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. В частности, восстановить обязанность заказчиков объектов строительства передавать безвозмездно в коммунальную собственность часть жилых помещений в сооруженном доме.

Соответствующее обращение киевский городской голова направил к главе украинского парламента, премьер-министру Украины и омбудсмену. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Киев готов помогать ВПЛ с жильем, впрочем, мы нуждаемся в законодательных изменениях. Сегодня гарантированное государством право на обеспечение жильем для ряда льготных категорий органы местного самоуправления фактически реализуют вместо государства из местных бюджетов. В 2011 году Верховная Рада Украины освободила застройщиков от передачи части жилой площади, кроме паевого взноса, а в 2021 году отменен и он. Это лишило органы местного самоуправления возможности обеспечивать жильем льготников. Государством утверждена Стратегия государственной политики по ВПЛ и операционный план мер по ее реализации. Но чтобы их реализовать, нужно внести изменения в ряд законов и нормативно-правовых актов. Киев будет продолжать делать все для обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц и готов принять участие в подготовке необходимых проектов решений", – подчеркнул Кличко.

По его словам, сегодня в столице насчитывается более 410 тысяч внутренне перемещенных лиц. Из них более 211 тысяч зарегистрированы после начала полномасштабного военного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

Для успешной интеграции людей, вынужденных покинуть свои дома, Киев имплементировал все предусмотренные законом льготы и компенсации в городские целевые программы. Кроме этого, зарегистрированные ВПЛ могут использовать такие же возможности, какие есть и у киевлян.

"Это прямые выплаты, устройство детей в сады и школы, медицинская помощь, социальные услуги, получение карты киевлянина и т. д.", – уточнил Кличко.

Мэр отметил, что только по программе "Забота. Навстречу киевлянам" предоставлены услуги более чем 93 тысячам ВПЛ на 107 млн грн из городского бюджета. Более 27 тысяч детей с соответствующим статусом устроены в коммунальные учебные заведения, еще более 1 700 человек – в учреждения профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования.

Кроме того, для обеспечения внутренних переселенцев жильем, которое остается самой большой проблемой, Киев реализовал и начал ряд проектов. Для их временного проживания столицей закуплено 113 квартир, в которые вселено 379 человек. Еще 567 квартир закупили для передачи в аренду с правом преимущественного выкупа сроком до 10 лет льготным категориям, в том числе и ВПЛ, нуждающимся в жилье.

"Совместно с Мариуполем сейчас реализуем проект по предоставлению временного жилья для мариупольцев в столице. В то же время из предоставленного Фондом госимущества перечня помещений в Киеве ни одно из общежитий не годится к заселению, а отремонтировать или реконструировать их в сжатые сроки тоже невозможно", – отметил Кличко.

В своих письмах к председателю Верховной Рады Украины, премьер-министру Украины и омбудсмену киевский городской голова обратил внимание на необходимость комплексного подхода к решению проблемы, в частности на общегосударственном уровне.

Он предложил интегрировать с соответствующими базами данных и публичными электронными реестрами Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах. Также создать электронный кабинет внутренне перемещенных лиц и интегрировать его в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах. Кроме того, создать единую базу жилых и других помещений, пригодных для временного проживания (пребывания) внутренне перемещенных лиц.

Также мэр подчеркнул необходимость внести изменения в:

Жилищный кодекс Украины;

Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц";

Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" и другие законы в части четкого определения полномочий государственных органов власти и местного самоуправления;

Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности".

Кроме того, Виталий Кличко предложил принять:

Государственную целевую программу обеспечения жильем, в частности внутренне перемещенных лиц;

Государственную программу интеграции внутренне перемещенных лиц, где четко определить термин "интеграция внутренне перемещенных лиц";

Порядок межотраслевого взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, международных и общественных организаций, направленных на оказание помощи внутренне перемещенным лицам;

Протокол (механизма) оценки потребностей и сбора данных внутренне перемещенных лиц для их дальнейшего удовлетворения с учетом критериев уязвимости.

Мэр Киева подчеркнул, что нужно восстановить обязанность заказчиков объектов строительства (инвесторов) передавать безвозмездно в коммунальную собственность соответствующего населенного пункта определенную часть жилых помещений в построенном доме для обеспечения социальным жильем лиц, которым такое право предоставлено государством.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство внесло изменения в процедуры формирования и предоставления жилья для временного проживания внутренне перемещенным лицам. Согласно нововведениям, правительство стремится обеспечить дополнительные гарантии невыселения уязвимых категорий ВПЛ из жилья во время военного положения и следующих шести месяцев.

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