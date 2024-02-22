Защищал Украину в составе бригады НГУ "Буревой": на фронте погиб военный из Киева Василий Мурашко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киева Василий Мурашко. Он отдал самое дорогое – жизнь, за свободу и независимость Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Дарницкой районной государственной администрации. Вечная память и слава Герою!

"Больная потеря… 15 февраля, защищая территориальную целостность и независимость Украины, погиб Мурашко Василий Николаевич. Герой защищал Государство в составе бригады Национальной гвардии Украины "Буревій", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 23 декабря 1968 года. 21 год жизни отдал службе, обеспечивая правопорядок и спокойствие на территории Дарницкого района, работая инспектором роты патрульной службы управления ГУ МВД Украины столицы.

"Был энергичным, жизнерадостным, добрым и искренним человеком. Добросовестным, надежным, ответственным коллегой, любящим мужем, отцом и дедушкой – именно так его характеризовали близкие. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал павшего воина. Светлое упоминание о нем навсегда останется в наших сердцах", – добавили в РГА.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время боя с врагом погиб военный из Киевщины Юрий Макаренко. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля в Донецкой области.

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