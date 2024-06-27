Запутался в металлической сетке: в Киеве муниципалы спасли лося. Фото и подробности

В Дарницком районе Киева лось проломил ограждение футбольного поля и, запутавшись в металлической сетке, оказался в ловушке. Чтобы помочь ему на место происшествия вызвали зооспасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Муниципальной охраны столицы. Сейчас животному ничего не угрожает.

Как рассказали в коммунальном предприятии, во время патрулирования в Парке партизанской Славы их работники заметили дикого лося, проломившего ограждение футбольного поля и, запутавшись в металлической сетке, оказался в ловушке.

"Муниципалы оперативно ограничили доступ к спортплощадке и вызвали службу спасения диких животных, предупредив о происшедшем администрацию парка. По прибытию зоозащитников муниципалы присоединились к операции по освобождению успешно прошедшего лося, а животное было спасено", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области спасатели пришли на помощь лошади. Он вместе с повозкой попал в траншею и не смог оттуда выбраться.

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