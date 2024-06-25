Под Киевом двое котят и квартира едва не сгорели из-за халатности хозяев. Подробности и фото

В Броварах Киевской области бойцы ГСЧС спасли двух котиков, едва не сгоревших из-за халатности хозяев. Владельцы квартиры забыли на включенной плите обед.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Пока животным ничего не угрожает.

"Иногда бывает так, что банальное приготовление пищи, оставленной без присмотра, может привести к непоправимым последствиям. В городе Бровары по ул. Героев Украины произошел почти такой случай. Прибыв по указанному адресу, специалисты сразу выяснили, что на 3-м этаже, 9-этажного многоквартирного жилого дома сильное задымление", – рассказали в пресс-службе.

Бойцы ГСЧС деблокировали входную дверь дома и обнаружили там оставленный на плите сгоревший обед и двух котят. Хвостиков вынесли на свежий воздух и успокоили.

"Это поучительная и полусчастливая история еще раз напоминает о том, что выражение "наша жизнь состоит из мелочей" все еще рабочее. Если бы не оперативность спасателей, этот случай закончился бы как минимум гибелью 2 животных и пожаром в квартире", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области спасатели пришли на помощь коню. Он вместе с повозкой попал в траншею и не смог оттуда выбраться.

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