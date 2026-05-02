Закрыл собой ребенка во время теракта: в Киеве власти рассмотрят петицию о почтении памяти дворника Александра Перги

Петиция о почтении памяти дворника Александра Перги, который во время теракта в Голосеевском районе Киева спас ребенка ценой собственной жизни, собрала необходимые подписи. Теперь ее должны рассмотреть городские власти.

Текст обращения был опубликован на официальном сайте Киевской городской государственной администрации. По состоянию на 2 мая документ поддержали 6062 человека.

Так, петиция о чествовании Александра Григорьевича Перги, который спас ребенка ценой собственной жизни во время теракта на улице Демеевской в городе Киеве набрала необходимые голоса.

"Его поступок является примером мужества, человечности и самопожертвования. В момент смертельной опасности он защитил ребенка, пожертвовав собственной жизнью", – подчеркнул автор обращения.

Городским властям предложили официально почтить поступок мужественного украинца в виде:

установления мемориальной скульптуры или памятного знака на месте трагедии

присвоение Александру Григорьевичу Перге городской награды посмертно

официальное публичное чествование его подвига на уровне города Киева

Стоит добавить, что петиция была опубликована 23 апреля и уже по состоянию на 2 мая прием подписей уже завершен. Теперь обращение должны рассмотреть городские власти.

Теракт на Демеевке

В субботу, 18 апреля, около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который предлагает криминализировать украинофобию. Соответствующую инициативу парламент получил и передал на рассмотрение руководству 22 апреля 2026 года.

