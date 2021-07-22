В Киеве сделать прививку от COVID-19 могут все желающие, – Кличко

С четверга, 22 июля, в Киеве вакцинироваться от COVID-19 смогут все желающие в возрасте от 18 лет. Горожанам предлагают на выбор две вакцины – CoronoVac/Sinovac Biotech или Spikevax Moderna.

Об этом на заседании Киевсовета заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он также отметил важность вакцинации и отметил, что осенью столицу накроет третья волна коронавируса.

"В столице продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Министерство здравоохранения официально объявило о пятый этап вакцинации. Теперь прививаться могут все желающие в возрасте от 18 лет. Для этого киевлянам нужно зарегистрироваться через сервис Helsi. Me. Вакцины есть на выбор – CoronoVac / Sinovac Biotech или Spikevax Moderna, которые предоставляет МЗ Украины", – рассказал Кличко.

Видео дня

По его словам, 22 июля, вакцинироваться можно в Центре вакцинации, работающий на базе МВЦ. А завтра, а с пятницы, 23 июля – во всех пунктах прививок, которые развернуты на базе центров первичной медико-санитарной помощи во всех районах столицы.

"Подчеркну, что Киев – первый по темпам вакцинации в Украине. Всего с начала прививочной кампании в столице сделали почти 653 тысячи прививок. Из них первую дозу вакцины получили 434,5 тысячи человек. Полностью иммунизированных – более 218,3 тысячи человек. Только за прошлые сутки в Киеве сделали почти 21,3 тысячи прививок ", – заметил Кличко.

Мэр Киева призвал горожан позаботиться о себе и здоровье своих близких и сделать прививку от коронавируса и отметил, что осенью ожидается новая волна COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Александровской больнице Киева обнаружено шесть случаев COVID-19 штамма Дельта. Заболели люди в возрасте от 21 до 73 лет