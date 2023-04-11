Захватить Киев через 3-5 дней и провести парад на Крещатике: Павлюк рассказал, что планировали оккупанты

Оккупанты рассчитывали захватить Киев за 3-5 дней. При этом военные страны-агрессора РФ не готовились к уличным боям, а собирались пройти маршем по Крещатику в парадной форме, которую нашли в уничтоженной российской технике.

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Об этом рассказал первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает РБК-Украина. Защитники Украины сорвали планы противника.

"Исходный план захвата Киева был рассчитан на краткосрочную операцию продолжительностью в 3-5 суток. Подобный план был использован СССР в Венгрии в 1956, Чехословакии в 1968 и в Афганистане в 1979. В уничтоженной технике россиян была парадная форма одежды: они готовились к параду на Крещатике, а не к уличным боям", – рассказал Павлюк.

По его словам, страна-террорист провела подготовку и начала полномасштабную вооруженную агрессию с целью уничтожения нашего государства под видом проведения стратегического командно-штабного обучения.

"Оккупанты по привычному для себя принципу планировали быстрее высадить ССО и воздушные десанты на аэродромах Гостомель и Васильков. Ракетными и авиационными ударами – уничтожить нашу систему ПВО, пункты управления воинских частей ВСУ и Национальной гвардии, объекты критической инфраструктуры. Далее, при условии дезорганизации и краха системы управления, - захватить правительственный квартал и установить свое марионеточное правительство. Намерения противника были наголову разбиты Силами обороны, как и все дальнейшие попытки изменения тактики наступления. Враг недооценил наших граждан, и в конце концов – был вынужден сломя голову бежать", - подчеркнул Павлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2022 года страна-агрессор РФ планировала взять под контроль не только аэропорт в Гостомеле Киевской области, но и высадиться в Василькове. Благодаря украинским защитникам планы окупантов провалились.

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