Не только Гостомель: Павлюк рассказал, где еще оккупанты собирались высадить десант в Киевской области

В марте 2022 года страна-агрессор РФ планировала взять под контроль не только аэропорт в Гостомеле Киевской области, но и в Василькове. Благодаря украинским защитникам планы оккупантов провалились.

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Об этом рассказал первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает РБК-Украина. Вооруженные силы Украины дали отпор врагу.

"Подразделения 45-й бригады специального назначения ВДВ России 24 февраля 2022 года действительно осуществили захват аэродрома Гостомель силами в отряд спецназначения – это примерно 300 человек. Однако подразделениям Сил обороны совместно с подразделениями специального назначения и тактической группой Нацгвардии после упорных боев к 21:00 удалось восстановить контроль над объектом и вытеснить оттуда противника", – рассказал Павлюк.

Он напомнил, что пока продолжался бой за аэродром, главные десантные силы оккупантов с бронетехникой пытались приземлиться на транспортных самолетах Ил-76. Один из них украинские защитники сбили и не дали другим осуществить высадку вражеского десанта.

25 февраля противник нанес удар по аэродрому в Гостомеле силами до 20 вертолетов и около 250 военнослужащих, чтобы в дальнейшем использовать их для захвата правительственного квартала, но и они были уничтожены. Кроме того, по словам Павлюка, враг планировал высадить десант не только в Гостомеле, но и в Василькове.

"После боя 25 февраля подразделения ВСУ в районе Василькова уничтожили самолет Ил-76МД с десантом, а также два вертолета и десант, совершивший высадку", – резюмировал генерал-лейтенант.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая попытка наступления войск страны-агрессора РФ через Чернобыльскую зону отчуждения практически невозможна из-за болотистого характера местности весной. Кроме того, было проведено минирование территории.

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