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За год войны в Киеве погибло более 160 мирных граждан: Кличко рассказал о последствиях российской агрессии

Олег Тимченко
Происшествия
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Кличко рассказал о последствиях российской агрессии за год

В Киеве с 24 февраля 2022 года в результате обстрелов со стороны страны-террориста погибло более 160 гражданских жителей, в том числе пять детей. Кроме того, за это время было повреждено более 700 построек.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Город продолжает восстанавливаться, несмотря на войну.

"Друзья! Год широкомасштабной войны столица оборонялась, жила и работала. Мы – каждый на своем месте – делали и делаем все для Победы и освобождения нашего государства от российского агрессора. Я благодарю всех киевлян, стоявших бок о бок в первые дни и недели, чтобы Киев выстоял. Спасибо нашим воинам, которые героически сражаются за свободу Украины!" – написал Кличко.

Мэр столицы также рассказал, что начиная с 24 февраля 2022 года и по сей день в Киеве:

  • воздушная тревога прозвучала 680 раз;
  • были повреждены более 700 зданий, в частности, 417 многоэтажных и 109 частных домов, а также 93 учебных заведения;
  • "Киевская служба спасения" совершила 48 выездов на ликвидацию последствий ракетных обстрелов;
  • на места ракетных атак и атак дронами бригады скорой помощи совершили 929 выездов, оказали помощь 713 пациентам;
  • погибло более 160 гражданских жителей, в том числе пять детей;
  • было зарегистрировано более 229 тыс. внутренне перемещенных лиц, среди которых – 40 тыс. детей;
  • более 8 тыс. киевлян в первые месяцы войны ежедневно получали пособие от Гуманитарного штаба Киева;
  • Гуманитарный штаб Киева привлек помощь от 130 международных партнеров;
  • метро в качестве укрытия принимало одновременно до 66 940 киевлян;
  • в городе высадили около 6 тыс. деревьев;
  • поженились 24 852 пары;
  • развелись 2 688 пар.

"Родился 16 461 младенец: 8507 мальчиков и 7954 девочки. Среди новорожденных – 278 двоен и четыре тройни", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, к годовщине полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине мэр Киева Виталий Кличко напомнил, как столица готовилась к возможному наступлению врага в начале 2022 года. Также он опубликовал кадры первых дней вооруженной агрессии.

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