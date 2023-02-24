За год войны в Киеве погибло более 160 мирных граждан: Кличко рассказал о последствиях российской агрессии

В Киеве с 24 февраля 2022 года в результате обстрелов со стороны страны-террориста погибло более 160 гражданских жителей, в том числе пять детей. Кроме того, за это время было повреждено более 700 построек.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Город продолжает восстанавливаться, несмотря на войну.

"Друзья! Год широкомасштабной войны столица оборонялась, жила и работала. Мы – каждый на своем месте – делали и делаем все для Победы и освобождения нашего государства от российского агрессора. Я благодарю всех киевлян, стоявших бок о бок в первые дни и недели, чтобы Киев выстоял. Спасибо нашим воинам, которые героически сражаются за свободу Украины!" – написал Кличко.

Мэр столицы также рассказал, что начиная с 24 февраля 2022 года и по сей день в Киеве:

воздушная тревога прозвучала 680 раз;

были повреждены более 700 зданий, в частности, 417 многоэтажных и 109 частных домов, а также 93 учебных заведения;

"Киевская служба спасения" совершила 48 выездов на ликвидацию последствий ракетных обстрелов;

на места ракетных атак и атак дронами бригады скорой помощи совершили 929 выездов, оказали помощь 713 пациентам;

погибло более 160 гражданских жителей, в том числе пять детей;

было зарегистрировано более 229 тыс. внутренне перемещенных лиц, среди которых – 40 тыс. детей;

более 8 тыс. киевлян в первые месяцы войны ежедневно получали пособие от Гуманитарного штаба Киева;

Гуманитарный штаб Киева привлек помощь от 130 международных партнеров;

метро в качестве укрытия принимало одновременно до 66 940 киевлян;

в городе высадили около 6 тыс. деревьев;

поженились 24 852 пары;

развелись 2 688 пар.

"Родился 16 461 младенец: 8507 мальчиков и 7954 девочки. Среди новорожденных – 278 двоен и четыре тройни", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, к годовщине полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине мэр Киева Виталий Кличко напомнил, как столица готовилась к возможному наступлению врага в начале 2022 года. Также он опубликовал кадры первых дней вооруженной агрессии.

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