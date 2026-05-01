За $25 тыс. переправлял уклонистов через границу: на Киевщине разоблачили организатора 'бизнеса'. Фото

В Киевской области разоблачили мужчину, который, по информации следствия, переправлял военнообязанных через границу. Стоимость "услуг" составляла 25 тысяч долларов США.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах ГУ СБУ в Киеве и области и полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

Что известно

Так, правоохранители установили, что 46-летний житель столичного региона наладил схему выезда военнообязанных мужчин за пределы страны. Злоумышленник предоставлял "клиентам" советы, инструкции и способствовал избежанию контроля на блокпостах.

"В течение октября 2025 года – апреля 2026 года фигурант во время телефонных разговоров пообещал одному из мужчин организовать незаконное пересечение государственной границы вне официальных пунктов пропуска. В частности, он разъяснял способы беспрепятственного выезда и предлагал варианты перевозки с использованием специально оборудованных мест в транспортном средстве", – уточнили правоохранители.

В марте этого года во время личной встречи злоумышленник сообщил, что стоимость таких "услуг" составляет 25 тысяч долларов. В начале апреля организатор схемы получил от "клиента" деньги, после чего его задержали.

По данному факту ведется досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Белой Церкви еще трех дельцов, которые, по информации следствия, "зарабатывали" на уклонистах. "Бизнес" организовали инструктор одного из отделов ТЦК и его бывший коллега.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!