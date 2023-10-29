Языковой скандал с водителем Bolt: певица Лобода заявила, что готова взять мужчину на работу. Видео

Бывшего водителя службы такси Bolt, отказавшегося общаться с пассажирами на украинском и высадившего их из машины, поддержала певица Светлана Лобода. Она сообщила, что готова взять его на работу.

Соответствующий ролик с подписью певица опубликовала у себя в соцсети Instagram. Реакция самого мужчины на такое предложение пока неизвестна (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я готова этого парня взять на работу", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что на опубликованном видео сам бывший водитель службы такси Bolt поблагодарил тех, кто его поддерживал, и "за храбрость тех, кто писал под постами хейтеров и провокаторов".

Видео дня

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве произошел очередной языковой скандал. Сообщалось, что водитель службы такси Bolt отказался обслуживать пассажиров на украинском и высадил их из машины. В пресс-службе компании-перевозчика сообщили, что уже отреагировали на ситуацию, которая произошла в Киеве.

Позже стало известно, что в защиту бывшего водителя службы такси Bolt выступили депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко и бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович. В частности, последний заявил, что готов помочь таксисту деньгами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсоне пострадавшей в результате подтопления женщине в госучреждении отказались предоставлять консультации на украинском языке. Представительница ЦПАУ в ответ на претензии посетительницы заявила, что "никто не заставит ее разговаривать на украинском".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!