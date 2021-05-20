Яркие одежды и трембита на Крещатике: как Киев отмечает День вышиванки. Фото

В четверг, 20 мая, в столице отмечают День вышиванки. Вопреки карантинным ограничениям в городе прошли праздничные мероприятия.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Несмотря на прохладную, пасмурную и ветряную погоду большинство киевлян были в украинской национальной одежде (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В этом году, в связи с карантинным ограничениями, столица осталась без традиционного парада вышиванок. Однако киевляне и гости столицы праздник все же отмечают.

В частности, очень много пассажиров столичной подземки сегодня были в вышиванках, сорочках и ярких платьях. В вагонах метро ходили уличные музыканты, которые пели народные песни. А на станции метро "Майдан Незалежности" женщина исполняла народные шлягеры акапельно.

На Крещатике девушки делали яркие селфи. На них были красивые платья с национальными узорами.

Также там на трембите играл мужчина. Возле него был стенд с описанием истории праздника, которому в этом году исполняется уже 15 лет. Это часть Дня уличной этно-музыки, в рамках которого с 9:30 до 21:00 на различных локациях будут выступать Тарас Компаниченко, группа "Друже музико" и другие.

А в Национальном музеи архитектуры и быта Украины обустроили фотозоны, а также организовали мастер-классы по вышивке и выставку национальной одежды.

В 16:00 на Певческом поле будут готовить борщи и проводить разные конкурсы. На мероприятии будут присутствовать чиновники из Министерства юстиции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские политики уже успели похвастаться своими нарядами в социальных сетях. Национальную вышитую одежду по случаю праздника надели в Украине и за рубежом.