Взрыв в метро и захват заложников. Рассказываем, как в Киеве провели антитеррористические учения. Фото

В Киеве в ночь с 27 на 28 мая на станциях метро "Льва Толстого" и "Майдан Незалежности" прошли антитеррористические учения. Правоохранители освободили "заложников", а спасатели помогли пострадавшим.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы, тренировки проходили в условиях, максимально приближенным к реальным (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По легенде "террористы" осуществили взрыв на платформе станции метрополитена и захватили "заложников" в вагоне метро.

"Спасатели сразу приступили к тушению пожара, вызванного взрывом. Вместе с тем, они провели эвакуацию пострадавших и установили телескопические опоры, чтобы не допустить обрушения конструкций станции метрополитена. В этом им помогли спасатели Киевской аварийно-спасательной службы", – рассказали в пресс-службе.

В свою очередь сотрудники Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины освободили "заложников" из вагона метро и задержали "террористов".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что артиллерийские и танковые резервы Вооруженных сил Украины устроили масштабные учения возле временно оккупированного Крыма.