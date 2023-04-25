В Киево-Печерской лавре устроили выставку анти-УПЦ МП плакатов. Фоторепортаж

В столице у одного из входов на территории Киево-Печерской лавры устроили выставку плакатов, направленную против деятельности УПЦ МП. Среди прочего с помощью такого искусства раскрываются связи представителей московского патриархата со страной-агрессором РФ.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. За правопорядком следят полицейские.

Так, у одного из боковых входов на территории Киево-Печерской лавры активисты устроили выставку плакатов, в которых раскрывается связь представителей УПЦ МП со страной-агрессором РФ.

Среди прочего, на них изображен священник московского патриархата, пьющий шампанское с Владимиром Путиным. А также есть рисунок монаха, который из бочки с надписью "Методичка РПЦ" заправляет человеческий мозг русской пропагандой. Все плакаты развешены на ограждении у Лавры.

Следует добавить, что зонтика с рекламой мороженного, под которым верующие УПЦ МП проводили свои собрания, уже нет. На территорию заповедника только при наличии документов, заезд автотранспорта запрещен, а ворота в Нижнюю лавру закрыты. Отметим, что у паломников правоохранители периодически проверяют сумки.

Напомним, 29 марта представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть Киево-Печерскую лавру в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений. Однако они продолжают находиться на территории национального заповедника.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд запретил препятствовать работе комиссии Минкультуры на территории Киево-Печерской лавры. Министр Александр Ткаченко выразил мнение, что теперь процесс приема-передачи имущества Национального заповедника будет проходить без конфликтов.

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