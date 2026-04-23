Вымогали $20 тыс. у гражданской жены мобилизованного мужа за 'освобождение из ТЦК': в Киеве задержали злоумышленников. Фото

В Киеве правоохранители задержали двух сообщников, которые, по информации следствия, шантажом и угрозами требовали деньги у гражданской жены мобилизованного мужчины в Киеве. Злоумышленники хотели получить 20 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"За 20 тысяч долларов дельцы гарантировали освободить только что мобилизованного мужчину из помещения ТЦК и оформить непригодность к службе в армии. Для "мотивации" потенциальной "клиентки" угрожали скорой отправкой его в боевую часть. Полицейские предотвратили незаконную сделку", – говорится в сообщении.

Схему заработка на военнообязанных организовал 31-летний уроженец Донецкой области вместе со своей сожительницей – 27-летней киевлянкой. Злоумышленники гарантировали гражданской женщине мобилизованного освобождения ее мужа от прохождения мобилизационных процедур и из помещения одного из столичных территориальных центров комплектования. В дальнейшем обещали еще и оформить непригодность к военной службе. Оплату за такую "помощь" – 20 тысяч долларов, требовали наличными и как можно быстрее.

Для убедительности даже прибегали к психологическому давлению на потенциальную "клиентку". Систематически звоня, дельцы угрожали скорой отправкой ее гражданского мужа в боевую бригаду. А чтобы не попасть в руки правоохранителей во время получения желаемого "вознаграждения", злоумышленники наблюдали за местом встречи и окружающей обстановкой, однако задержали их с поличным. Сообщникам уже сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ совместно с ОГП разоблачили действующего депутата одного из райсоветов Закарпатской области, который переправлял уклонистов через государственную границу Украины. Злоумышленник работал в одном из военный вузов Киева.

