V'yava становится 'В'ява': больше искусства, событий и гастрономии в культурном пространстве на ВДНХ

V'YAVA официально меняет название и начинает сезон под брендом "В'ЯВА". Это не просто смена визуальной составляющей, а отражение нового этапа в развитии культурного пространства, его масштабирование и расширение форматов мероприятий.

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"В этом сезоне мы выходим за пределы привычного формата: добавляем театр под открытым небом, расширяем музыкальную программу, наш шеф подготовил новое меню, а бармены хорошо поработали над созданием уникальных коктейлей. Мы сделали все, чтобы наши гости получили яркие эмоции и хорошо отдохнули!" – говорит соучредитель и идеолог проекта Анна Гуртова.

Не случайно одним из ключевых символов ребрендинга стала буква "В", визуально напоминающая маску или солнечные очки. Это одновременно и прямая отсылка к появлению театра, символ солнечных дней и тепла, когда локация начинает работу.

"Визуальное оформление буквы "В" – это еще и созерцающие мир глаза, символ погружения в искусство, визуальные впечатления и получение уникального опыта – всего того, что предлагает "В'ЯВА", – добавляет соучредитель проекта Тамара Серьезная, известная как продюсер и диджей Votuma.

Что ждет гостей "В'ЯВА" в новом сезоне?

В этом году пространство станет еще более масштабным, ярким и комфортным для посетителей. Это место, где каждый сможет спланировать свой идеальный день.

Для меломанов готовится концертная программа с выступлениями украинских и международных артистов.

Театралы смогут насладиться перформансами, иммерсивными и классическими спектаклями, поучаствовать в современных театральных экспериментах, а киноманы – получить удовольствие от артхаусных, авторских и масс-культовых лент, преимущественно украинского производства.

"В'ЯВА" подойдет и для отдыха всей семьи. Кроме тихих зон с гамаками и шезлонгами в зеленом саду также есть детская площадка, спортивная лужайка с настольным теннисом и аэрохоккеем и аркадные автоматы, где можно будет сыграть в Pac-Man, Mortal Kombat, Sonic или "танчики".

Среди других активностей – благотворительные выставки работ современных украинских художников.

Особый акцент в третьем сезоне "В'ЯВА" делается на гастрономию.

Мы хотим, чтобы гастрономический опыт во "В'ЯВА" стал не просто частью досуга, а его важной составляющей. Мы много экспериментировали, наблюдали, слушали наших гостей и делали выводы. Мы существенно усилили команду, привлекли крутых профессионалов, о которых отдельно обязательно расскажем впоследствии, увеличили количество посадочных мест и создали сразу три гастрономических формата: ресторанное меню для полноценных гастрономических впечатлений, стрит-фуд для быстрых решений и банкетную историю для особых моментов.

Сезон 2025 в культурном пространстве "В'ЯВА" стартует 25-27 апреля и продлится до середины октября.

Бронируйте билеты, планируйте встречи и готовьтесь к незабываемым моментам во "В'ЯВА".

Культурное пространство "В'ЯВА" находится по адресу: ВДНХ, пр-т Академика Глушкова, 1, у Оранжереи. Рядом с локацией находятся три укрытия (в павильонах 1, 5, 13) и станция метро "Выставочный Центр". Локация снабжена мощными генераторами и тремя парковками.