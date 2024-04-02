Вторая годовщина освобождения Киевщины от оккупантов: Кличко наградил воинов, сражавшихся с врагом. Фото

Виталий Кличко во вторую годовщину освобождения Киевщины от российских оккупантов вручил отличия от столицы военным 23-го Отдельного стрелкового батальона. Именно они с первых дней встали на защиту Киева и столичного региона.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Общество продолжит поддерживать украинских военных.

"Сегодня, во вторую годовщину освобождения Киевщины от российских оккупантов, вручил награды от столицы – медали "Честь. Слава. Государство" военным 23-го Отдельного стрелкового батальона, защищавших Киев и область. Утром 24 февраля 2022 в его ряды стали добровольцы. И уже 28 получили первое боевое распоряжение по обороне Киева. Дальше были Дмитровка, Забучье, западные окрестности Ирпеня. Сейчас батальон защищает Украину в Донбассе", – рассказал Кличко.

Мэр столицы напомнил, что военные действия в Киевской области продолжались более месяца. Враг стоял вплотную к столице. 15 территориальных общин Вышгородского, Бучанского и Броварского районов оказались под оккупацией – 270 населённых пунктов.

"За то время оккупанты убили почти 1400 мирных жителей Киевщины, в том числе – 38 детей. 280 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Буча же стала для всего мира страшным свидетельством зверств и варварства русского агрессора. Увольнение Киевщины показало, что Украина способна сражаться за свою волю. И побеждать за независимое демократическое государство. Слава Украине и ее Героям!", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Виталий Кличко поздравил бойцов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады со второй годовщиной создания бригады и наградил их орденами. Он отметил, что воины с первых дней полномасштабного вторжения встали на защиту столицы Украины.

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