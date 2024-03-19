С первых дней войны встали на защиту столицы: Кличко наградил воинов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Фото

Мэр Виталий Кличко поздравил бойцов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады со второй годовщиной создания бригады и наградил их орденами. Он отметил, что воины с первых дней полномасштабного вторжения встали в защиту столицы Украины.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Общество продолжит поддерживать украинских военных.

"Поздравил бойцов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады со второй годовщиной создания бригады. И наградил от столицы орденами "При содействии обороне Киева" и медалями "Честь. Слава. Государство". К сожалению, троим воинам награды присвоены посмертно. С первых дней полномасштабной войны бойцы 5-й бригады встали на защиту столицы. В феврале-марте 2022 обороняли столицу возле Ирпеня, Мощуна, Горенки и Лютежа. Сегодня воюют на передовой на Донбассе", – рассказал Кличко.

Мэр напомнил, что в прошлом году город выделил 5-й бригаде на оснащение 83 миллиона гривен и уже 50 миллионов в этом году. В 2023 году на средства общины они закупили несколько сотен FPV-дронов, квадрокоптеров.

"Недавно посещал эту бригаду на передовой. Передал дополнительно, в качестве благотворительной помощи, еще 50 дронов, РЭБы и другое оборудование. Отвозил помощь бригаде и в начале марта. Мы продолжим поддерживать всех наших защитников и защитниц. Слава Украине и ее Героям!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко посетил украинских военных, защищающих нашу независимость на Донбассе. Воины получили FPV-дроны, бронированный автомобиль системы РЭБ. Кроме того, мэр Киева анонсировал новую партию помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!