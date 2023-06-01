Все укрытия Киева будут постоянно открытыми для граждан – КГГА

В Киеве с четверга, 1 июня, все укрытия города будут постоянно открыты. Соответствующее решение приняли городские власти.

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Об этом сообщил глава департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук, передает РБК-Украина. Жителей столицы призвали не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

"Сегодня принято решение, чтобы они (укрытия. – Ред.) были постоянно открыты. До этого были разговоры, что мы не можем их держать постоянно открытыми, потому что там сделаны ремонтные работы и бездомные будут организовывать там приюты. Но у нас нет другого выхода, как держать их постоянно открытыми", – заявил Ткачук.

Напомним, полиция Киева начала еще одно уголовное производство из-за гибели трех человек во время ракетных обстрелов ночью, 1 июня. Они не смогли попасть в укрытие. Правоохранители расследуют факт оставления граждан в опасности, повлекшей смерть человека или другие тяжкие последствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, наш корреспондент побывал на месте трагедии в Деснянском районе Киева, где 1 июня упали обломки ракеты и убили трех человек, и пообщался с местными жителями. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.

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