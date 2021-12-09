Все что под землей – укрытие. Что нужно знать в случае бомбардировки Киева. Репортаж

В случае вторжения России на территорию Украины и начала обстрела у жителей города будет 20 минут на поиск укрытия. Именно столько времени по нормативу дается на поиск убежища.

В городах Украины создан фонд защитных сооружений гражданской обороны и их регулярно проверяют. 8 декабря департамент муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации устроил показательную инспекцию по объектам укрытия в столице.

Метрополитен, подвалы в многоэтажках, подземные переходы из обыденных мест посещения могут просто стать местом убежища.

Список укрытий включает:

объекты укрытия двойного типа (простейшие укрытия под землей – переходы, подвалы);

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метрополитен;

подвальные помещения жилых домов;

подземные паркинги;

специализированные бомбоубежища.

К примеру, подземный паркинг Соломенской райгосадминистрации может быть объектом временного укрытия.

"Это обычный паркинг, который в случае опасности может принять до 600 человек. Здесь можно пересидеть нападение. Он рассчитан на пребывании людей на протяжении 30 мин – 1,5 часа. Здесь есть вода и туалеты. Дальше должна быть эвакуация", – рассказал Анатолий Ткач, ответственный за гражданскую безопасность в Соломенской РГА.

Автомобили должны покинуть паркинг через 7 минут с момента объявления эвакуации. Анатолий Ткач рассказывает, что они проводили учения и машини успевали уехать за это время.

''Например, если едет троллейбус, и в то же время объявлена воздушная тревога, ответственные должны открыть вход на паркинг и эвакуировать сюда людей'', – рассказал чиновник.

Более обычными укритиями для всех считаються стать подвалы жилых домов. Они могут принять жителей в случае опасности.

Как правило, ключи от двери к подвалам есть у дворника или у представителей обслуживающей компании.

Бомбоубежища на объектах критической инфраструктуры предназначено исключительно для работников, обеспечивающих жизнедеятельность города. Категоризированные убежища расположены только на таких объектах.

Также в Киеве есть большие бомбоубежища на предприятиях – ТЭЦ, заводах. Размещения военных укрытий – засекречены.

Например, для ответственных за эвакуацию населения и жизнедеятельность города в Шевченковском районе есть отдельное укрытие под их администрацией.

Неприметная дверь во дворе – это вход в бомбоубежище. Здесь есть несколько поворотов – все чтобы уменьшить силу взрывной волны. Вход внутрь – через бронированную дверь толщиной в 30 см.

Внутри есть фильтрационная установка для воды и воздуха, два генератора и склад продуктов и лекарств.

Последнее бомбоубежище, которое может выдержать ядерный удар, было построено в Киеве в 1985 году.

"Такие убежища были актуальны, когда велась ''холодная война'', когда была у нас ядерная угроза и было противостояние Советского Союза и США", – рассказал глава департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

По данным Романа Ткачука, в Киеве более 5 тыс. мест укрытия.

Среди них:

3687 цокольных и подвальных помещений;

409 подземных паркингов;

272 подземных перехода;

514 специализированных бомбоубежищ.

Не готовы принимать людей 19% из них. Они либо затоплены, либо уничтожены временем.

''В настоящее время объекты двойного использования применяют в зависимости от средств поражения. Это могут быть прямые боевые действия, бомбардировки или артиллерийские обстрелы'', – рассказал Роман Ткачук.

По законодательству, за бомбоубежищамидолжны наблюдать балансодержатели зданий.

''В случае опасности балансодержатель должен открыть доступ для всех. Одновременно мы можем защитить 2,8 млн. человек", – добавил Ткачук.

В то же время, в Киеве ежедневно находится более 5 млн человек. То есть, если сосчитать, не для всех жителей есть место в укрытиях.

Сирены и прерывистые гудки других сигнальных средств означают сигнал гражданской обороны ''УВАГА ВСІМ!''.

Услышав такой сигнал, нужно немедленно включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор и просмотреть сообщения управления по чрезвычайным ситуациям.

Нужно действовать без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями. После этого остается 20 минут на поиск ближайшего укрытия.

документы и их копии;

запас пищи и воды;

средства личной гигиены;

доступное лекарство;

средства индивидуальной защиты;

теплые вещи.

Неофициально, ответственные за гражданскую безопасность в столице, советуют в случае боевых действий, как можно скорее выезжать из города.

Однако не делать это в панике, а заранее выбрать место назначения в сельской местности. Там можно относительно безопаснее пережить бомбардировки или обстрелы.

''Все что под землей – это временное укрытие, и позволяет относительно безопасно переждать атаку на город'', – объяснили чиновники.