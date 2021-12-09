Все что под землей – укрытие. Что нужно знать в случае бомбардировки Киева. Репортаж

Андрей Жигайло
Жизнь столицы
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Все что под землей – укрытие. Что нужно знать в случае бомбардировки Киева. Репортаж

В случае вторжения России на территорию Украины и начала обстрела у жителей города будет 20 минут на поиск укрытия. Именно столько времени по нормативу дается на поиск убежища.

В городах Украины создан фонд защитных сооружений гражданской обороны и их регулярно проверяют. 8 декабря департамент муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации устроил показательную инспекцию по объектам укрытия в столице.

Метрополитен, подвалы в многоэтажках, подземные переходы из обыденных мест посещения могут просто стать местом убежища.

Список укрытий включает:

  • объекты укрытия двойного типа (простейшие укрытия под землей – переходы, подвалы);

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  • метрополитен;

  • подвальные помещения жилых домов;

  • подземные паркинги;

  • специализированные бомбоубежища.

Как выглядит типичное укрытие

К примеру, подземный паркинг Соломенской райгосадминистрации может быть объектом временного укрытия.

"Это обычный паркинг, который в случае опасности может принять до 600 человек. Здесь можно пересидеть нападение. Он рассчитан на пребывании людей на протяжении 30 мин – 1,5 часа. Здесь есть вода и туалеты. Дальше должна быть эвакуация", – рассказал Анатолий Ткач, ответственный за гражданскую безопасность в Соломенской РГА.

Подземный паркинг может спасти жизнь в случае обстрела города

Автомобили должны покинуть паркинг через 7 минут с момента объявления эвакуации. Анатолий Ткач рассказывает, что они проводили учения и машини успевали уехать за это время.

Паркинг предназначен для краткосрочной защиты населения

''Например, если едет троллейбус, и в то же время объявлена воздушная тревога, ответственные должны открыть вход на паркинг и эвакуировать сюда людей'', – рассказал чиновник.

Автомобили должны покинуть паркинг в течение 7 минут.

Более обычными укритиями для всех считаються стать подвалы жилых домов. Они могут принять жителей в случае опасности.

Бочки с водой в укрытии на ул. Донецкой в Киеве

Как правило, ключи от двери к подвалам есть у дворника или у представителей обслуживающей компании.

Подвал пятиэтажки считается объектом укрытия в случае бомбардировки
Подвальные помещения должны быть освобождены от мусора и вещей жителей дома
Специализированные бомбоубежища

Бомбоубежища на объектах критической инфраструктуры предназначено исключительно для работников, обеспечивающих жизнедеятельность города. Категоризированные убежища расположены только на таких объектах.

Категоризированные убежища расположены только на объектах критической инфраструктуры

Также в Киеве есть большие бомбоубежища на предприятиях – ТЭЦ, заводах. Размещения военных укрытий – засекречены.

Например, для ответственных за эвакуацию населения и жизнедеятельность города в Шевченковском районе есть отдельное укрытие под их администрацией.

Вход в бомбоубежище Шевченковской райгосадминистрации

Неприметная дверь во дворе – это вход в бомбоубежище. Здесь есть несколько поворотов – все чтобы уменьшить силу взрывной волны. Вход внутрь – через бронированную дверь толщиной в 30 см.

Вход внутрь – через бронированную дверь толщиной в 30 см

Внутри есть фильтрационная установка для воды и воздуха, два генератора и склад продуктов и лекарств.

Последнее бомбоубежище, которое может выдержать ядерный удар, было построено в Киеве в 1985 году.

Генераторы в бомбоубежище нужны для автономной работы

"Такие убежища были актуальны, когда велась ''холодная война'', когда была у нас ядерная угроза и было противостояние Советского Союза и США", – рассказал глава департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Последнее бомбоубежище, которое может выдержать ядерный удар, было построено в Киеве в 1985 году.
Ситуация с бомбоубежищами

По данным Романа Ткачука, в Киеве более 5 тыс. мест укрытия.

Среди них:

  • 3687 цокольных и подвальных помещений;

  • 409 подземных паркингов;

  • 272 подземных перехода;

  • 514 специализированных бомбоубежищ.

Не готовы принимать людей 19% из них. Они либо затоплены, либо уничтожены временем.

КГГА устроили показательную инспекцию по объектам укрытия в столице

''В настоящее время объекты двойного использования применяют в зависимости от средств поражения. Это могут быть прямые боевые действия, бомбардировки или артиллерийские обстрелы'', – рассказал Роман Ткачук.

По законодательству, за бомбоубежищамидолжны наблюдать балансодержатели зданий.

''В случае опасности балансодержатель должен открыть доступ для всех. Одновременно мы можем защитить 2,8 млн. человек", – добавил Ткачук.

Объекты укрытия оборудованы спецсвязью

В то же время, в Киеве ежедневно находится более 5 млн человек. То есть, если сосчитать, не для всех жителей есть место в укрытиях.

Система оповещения

Сирены и прерывистые гудки других сигнальных средств означают сигнал гражданской обороны ''УВАГА ВСІМ!''.

Услышав такой сигнал, нужно немедленно включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор и просмотреть сообщения управления по чрезвычайным ситуациям.

Нужно действовать без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями. После этого остается 20 минут на поиск ближайшего укрытия.

Ближайшие бомбоубежища должны быть в 400 метрах от домов
Что нужно брать в бомбоубежище:

  • документы и их копии;

  • запас пищи и воды;

  • средства личной гигиены;

  • доступное лекарство;

  • средства индивидуальной защиты;

  • теплые вещи.

Неофициально, ответственные за гражданскую безопасность в столице, советуют в случае боевых действий, как можно скорее выезжать из города.

Однако не делать это в панике, а заранее выбрать место назначения в сельской местности. Там можно относительно безопаснее пережить бомбардировки или обстрелы.

''Все что под землей – это временное укрытие, и позволяет относительно безопасно переждать атаку на город'', – объяснили чиновники.

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