Возобновили работу оборудования: Кличко рассказал, когда появится вода в домах на правом берегу Киева

В Киеве энергетики и коммунальные службы возобновили работу оборудования водоснабжения на правом берегу. Авария произошла в результате очередной террористической атаки РФ утром понедельника, 26 августа.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. В столице идет воздушная тревога.

Энергетики и коммунальные службы возобновили работу оборудования водоснабжения на правом берегу столицы. В течение часа давление в жилых домах получится на оптимальные параметры", – уточнил Кличко.

Напомним, утром 26 августа в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупанты запустили ракеты на украинскую столицу, работало ПВО.

Добавим, страна-агрессор Россия 26 августа совершила комбинированную атаку по Украине, применяя дроны-камикадзе и разные типы ракет. После ночных взрывов из-за "Шахедов", утром они раздавались во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: сообщалось о повреждениях, жертвах, а также аварийных отключениях электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в понедельник, 26 августа, атаковала Украину с помощью ракет и дронов-камикадзе. Столичный метрополитен во время воздушной тревоги превратился в остров безопасности, куда пришли украинцы со своими любимцами.

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