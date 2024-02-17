Вопросы военной помощи и реформы в Украине: в Мюнхене Кличко встретился с американскими политиками. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко во время Мюнхенской конференции по безопасности встретился с политическими деятелями США, в частности, спецпредставителем по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Во время разговоров поднимались вопросы поддержки Украины в войне с Россией и проведение дальнейших реформ в нашем государстве.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. В ходе встречи были рассмотрены важные для Украины вопросы.

"В ходе Мюнхенской конференции встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Реформы – ключевое для дальнейшей стабильной поддержки партнеров, финансовой помощи для восстановления Украины. Как экономические реформы, так и соблюдение демократических принципов и свобод. И друзья Украины за этим внимательно наблюдают и это подчеркивают", – подчеркнул Кличко.

Кроме того, мэр уточнил, что в Мюнхене он провел встречу с сенаторами и конгрессменами США, во время которой отметил необходимость продления помощи Украине.

"Украина и ВСУ переживают критический момент. Нехватка боеприпасов и оружия. Следует понимать, что это может создать условия для наступления России. Важен фактор времени. Помощь требовалась еще позавчера! И сегодня недостаточно говорить, что Россия не должна выиграть эту войну. Украина должна победить, а россия потерпеть радикальное военное поражение! С помощью наших партнеров. Альтернативы этому нет. Только это лишит Россию возможности запугивать своих соседей, создавать угрозы европейской и глобальной безопасности", – подчеркнул Кличко.

Глава КГГА добавил, что наша страна высоко ценит ту двухпартийную поддержку Украины, которая сложилась в Конгрессе США, и "сегодня она проходит проверку на прочность из-за происходящих в Конгрессе дискуссий".

"Мы надеемся, что понимание важности поддержки Украины возобладает. Потому что ситуация на фронте становится критической из-за резкого уменьшения помощи от США", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко начал работу на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, ключевой вопрос – новая архитектура европейской безопасности невозможна сегодня без Украины.

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